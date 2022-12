L'investimento a Montpellier dopo la vittoria ai Mondiali con il Marocco

Qualche momento di tensione e un morto in Francia per i festeggiamenti dopo la vittoria ai mondiali in Qatar 2022 contro il Marocco, che vale ai Bleus la finale contro l’Argentina. A Montpellier, nel sud della Francia, un’auto ha “colpito violentemente” e ucciso un ragazzo di 14 anni mentre le persone nella serata di ieri festeggiavano la vittoria della Francia contro il Marocco nella semifinale della Coppa del Mondo in Qatar. Lo hanno riferito le autorità regionali locali. L’autista è fuggito, ma il veicolo è stato ritrovato nelle vicinanze e la polizia sta indagando sulla vicenda, hanno detto le autorità di Herault. Su Twitter è emerso un video che mostra un’auto guidata pericolosamente vicino alla folla per strada dopo la vittoria della nazionale francese. Il ragazzo, il cui nome non è stato reso pubblico, è stato portato d’urgenza in ospedale ed è morto per le ferite riportate.

