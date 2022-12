La greca è coinvolta nell'inchiesta di corruzione con il Qatar

Il Parlamento europeo, quasi all’unanimità maggioranza (625 a favore, un contrario e due astenuti), ha votato la decisione della Conferenza dei presidenti di revocare l’incarico di vicepresidente a Eva Kaili, coinvolta nell’inchiesta di corruzione con il Qatar. Ora l’Eurocamera dovrà votare un nuovo vicepresidente.

L’unico deputato che ha votato contro la revoca della carica di vicepresidente e Eva Kaili è stato il croato, Mislav Kolakusic, del gruppo dei non-iscritti. Prima di candidarsi come indipendente al Parlamento europeo ha ricoperto l’incarico di giudice ed è stato anche candidato per la carica di giudice alla Corte Costituzionale croata. I due astenuti sono il tedesco del partito di estrema destra Afd, Joachim Kuhs, e l’olandese Dorien Rookmaker, del gruppo Ecr.

In view of the ongoing investigations,@Europarl_EN has decided that Eva Kaili is no longer one of its Vice-Presidents.

This decision is effective immediately.

We will continue to fully cooperate with relevant national law enforcement and judicial authorities.

— Roberta Metsola (@EP_President) December 13, 2022