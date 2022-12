Si tratta di uno degli italiani fermati e poi rilasciati domenica dalle autorità del Belgio: "Ho risposto a tutte le domande"

Scandalo all’Europarlamento, proseguono le indagini. “Sono lieto che l’interrogatorio si sia concluso e che io abbia potuto rispondere in modo completo a tutte le domande. Se dovessero essere fatte ulteriori accuse, non vedo l’ora di avere l’opportunità di confutarle perché sono innocente”. Lo afferma Luca Visentini, segretario generale della Confederazione internazionale dei sindacati (Ituc), secondo una dichiarazione diffusa dalla stessa Ituc. Visentini è stato rilasciato domenica dalle autorità del Belgio. “Qualsiasi forma di corruzione è assolutamente inaccettabile e sono assolutamente impegnato nella lotta alla corruzione. Desidero inoltre riconfermare la posizione che ho assunto pubblicamente sulla necessità di esercitare ulteriori pressioni sul Qatar per quanto riguarda i diritti dei lavoratori e altri diritti umani. La situazione oggi non è ancora soddisfacente, come ho dichiarato ai media al termine della mia visita in Qatar”, aggiunge Visentini. Nella sua dichiarazione sul cosiddetto ‘Qatargate’, l’Ituc afferma che “riconosce la gravità della questione e resta impegnata per la tolleranza zero verso ogni forma di corruzione”.

