Lo ha confermato il presidente ucraino, mentre il leader Usa ha ribadito sostegno al paese e accolto con favore l'apertura a una pace basata sui principi dell'Onu

Il presidente ucraino Volymyr Zelensky ha avuto una “fruttuosa conversazione” con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Lo scrive il presidente dell’Ucraina in un tweet.

A fruitful conversation with @POTUS. I expressed gratitude for another security package. We discussed further defense cooperation, protection and maintenance of our energy sector. Coordinated positions on the eve of the #G7 online summit. America’s leadership remains steadfast!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 11, 2022