"Gli occupanti hanno distrutto un'altra città del Donbass" ha dichiarato il presidente Zelenskyy

La città ucraina di Bakhmut è stata colpita pesantemente dalle forze russe. “Gli occupanti hanno distrutto un’altra città del Donbass” ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Come Mariupol e altre città contese, Bakhmut ha sopportato un lungo assedio e ha trascorso settimane senza acqua ed energia elettrica, anche prima che Mosca lanciasse massicci attacchi per mettere fuori uso le strutture strategiche in tutta l’Ucraina.

