Rinvenute insieme a ossa e manufatti in un antico sito di sepoltura

Le autorità di Hamas a Gaza hanno annunciato la scoperta di oltre 60 tombe e un insieme di ossa e manufatti in un antico sito di sepoltura risalente all’epoca romana. Le squadre di lavoro stanno scavando il sito da quando è stato scoperto lo scorso gennaio durante i preparativi per un progetto abitativo finanziato dall’Egitto. Gaza, un’enclave costiera che ospita più di 2 milioni di persone, è nota per la sua ricca storia derivante dalla sua posizione sulle antiche rotte commerciali tra l’Egitto e il Levante. Ma l’occupazione israeliana, il blocco, i conflitti e la rapida crescita urbana in questo territorio stretto e affollato sono tra le ragioni per cui la maggior parte dei tesori archeologici di Gaza non è stata protetta.

