I corridori si sono sfidati in varie discipline, tra cui la corsa di 10 chilometri per le vie della capitale francese

Oltre 13.000 corridori hanno indossato i costumi di Santa Claus per la 44a Corrida di Natale a Issy-les-Moulineaux, alle porte di Parigi. Dopo l’annullamento dello scorso anno, e nonostante le temperature gelide dell’inverno parigino, i partecipanti non vedevano l’ora di tornare a indossare nuovamente i loro abiti natalizi. I corridori si sono sfidati in varie discipline, tra cui la corsa di 10 chilometri per le vie della capitale francese.

