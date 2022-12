In 800 alla manifestazione contro il crescente numero di esecuzioni extragiudiziali

Centinaia di manifestanti hanno marciato sabato a Manila contro il crescente numero di esecuzioni extragiudiziali e altre ingiustizie perpetrate durante l’amministrazione del presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. I manifestanti, guidati dall’alleanza di gruppi per i diritti Karapatan, si sono riuniti in una piazza pubblica della capitale prima di marciare verso il palazzo presidenziale per chiedere giustizia per le vittime. La polizia ha stimato che circa 800 manifestanti hanno preso parte alla manifestazione, che ha coinciso con la Giornata internazionale dei diritti umani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata