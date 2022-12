Quinta edizione della mostra sotto il colonnato del Bernini in Piazza San Pietro

Gesù Bambino giace in una mangiatoia all’interno di un edificio danneggiato, tra le rovine di una città ucraina. Sua madre Maria e Giuseppe sono in piedi accanto a lui, mentre soldati armati e residenti locali lo guardano. Questo è solo uno dei 130 presepi di artisti di tutto il mondo esposti nella mostra “100 presepi in Vaticano” in Piazza San Pietro. Altre scene mostrano Gesù Bambino al riparo in una struttura che ricorda l’impianto metallurgico Azovstal della città ucraina di Mariupol, all’interno di un camion dei pompieri, di una lampadina e persino di un melograno. La mostra “100 Presepi in Vaticano“, che da quasi 50 anni è un appuntamento fisso per romani e turisti, ha inaugurato la sua quinta edizione sotto il colonnato del Bernini in Piazza San Pietro. In programma fino all’8 gennaio 2023, l’opera vuole essere un segnale di pace e di speranza per il popolo ucraino. Gli organizzatori hanno deciso di collocare i due presepi raffiguranti l’Ucraina all’inizio e alla fine della mostra per esprimere solidarietà al popolo ucraino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata