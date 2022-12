Il presidente dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk: "Segnale agghiacciante al resto dei manifestanti"

Le Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione per la prima esecuzione in Iran di un prigioniero, Mohsen Shekari, arrestato durante le proteste nazionali contro il governo. La decisione di Teheran di eseguire la pena di morte è stata “concepita per inviare un segnale agghiacciante al resto dei manifestanti“, ha dichiarato Volker Türk, presidente dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, ai giornalisti durante una conferenza stampa a Ginevra. “Seguiremo la questione anche con le autorità”, ha detto. “Posso solo chiedere alle autorità di istituire una moratoria sulla pena di morte, di rilasciare coloro che sono stati arrestati in relazione per le proteste e di lavorare per l’abolizione della pena di morte“, ha aggiunto Türk.

