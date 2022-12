Le inondazioni tra ottobre e novembre: i villaggi provano a ripartire

Violente alluvioni hanno colpito la Nigeria a ottobre. Le inondazioni si ripetono ogni anno: nel remoto villaggio nella zona di Gashua dello Stato di Yobe, un’area prevalentemente agricola nel nord-est della Nigeria, le scarse infrastrutture comportano inondazioni annuali dovute all’eccesso di acqua del fiume locale. La maggior parte degli abitanti del villaggio presta poca attenzione ai segnali di pericolo quando l’acqua sale. Affrontare le alluvioni è per loro uno stile di vita. Ma quest’anno, le forti piogge hanno inondato la Nigeria e i Paesi limitrofi con inondazioni che la regione non vedeva da almeno un decennio, dovute in gran parte al cambiamento climatico. La vita nei villaggi prova lentamente a ripartire dopo le inondazioni.

