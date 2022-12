Si rinnova il tradizionale rito natalizio per scacciare il Male

Le strade di Antigua, cittadina del Guatemala, si sono riempite di fedeli per partecipare al tradizionale “Quema del Diablo”, il “Rogo del Diavolo”, una delle tradizioni prenatalizie del Paese, accompagnata da musica e fuochi d’artificio. Il Rogo del Diavolo è una celebrazione magico-religiosa guatemalteca che risale al XVI secolo come preambolo ai festeggiamenti della nascita di Cristo e che rappresenta il trionfo del bene sul male. Nelle vicinanze, nella cittadina di Ciudad Vieja, Mayra Valdéz e la sua troupe di 24 donne vestite da diavoli che rappresentano i peccati del mondo scendono in strada per ballare in onore della Vergine dell’Immacolata Concezione. Il rituale di purificazione dello spirito attraverso il fuoco cerca di allontanare il male che rappresenta il personaggio con coda e tridente come preludio alle festività natalizie e presagio di un ingresso pulito nel nuovo anno.

