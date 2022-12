Sulle candidature di Bulgaria e Romania, invece, i ministri non hanno trovato l'accordo

Alla Croazia è stato dato il via libera per entrare a far parte dell’area Schengen, il gruppo di nazioni che compongono l’area di viaggio senza controllo d’identità in Europa. Lo ha comunicato la presidenza di turno del Consiglio Ue. La decisione è arrivata durante una riunione dei ministri degli interni dell’Ue. “L’area Schengen sta crescendo per la prima volta in più di un decennio”, ha twittato la Repubblica Ceca, che detiene la presidenza di turno dell’Ue. “I ministri hanno approvato l’adesione della Croazia a partire dal 1° gennaio 2023!”. Sulle candidature di Bulgaria e Romania, invece, i ministri non hanno trovato l’accordo per l’opposizione di Austria e Olanda. La cosiddetta area Schengen comprende 26 paesi, 22 stati dell’Ue, più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

