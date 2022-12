La commissaria Ue agli Affari interni, Ylva Johansson: "Mi aspetto si approvi la proposta della presidenza"

Consiglio Ue Affari Interni oggi, al centro anche e soprattutto il tema dei migranti. Sull’inclusione nell’area Schengen di Croazia, Romania e Bulgaria “spero che il buon senso e l’apertura di mente prevalgano e che possiamo prendere la decisione se non oggi, almeno tra qualche giorno. Dirò non solo all’Austria (che sta bloccando l’intesa, ndr) ma a tutti che i tre paesi candidati hanno fatto ciò che dovevano fare e sono pronti a garantire la protezione delle nostre frontiere esterne. Sono pronti con tutto ciò che è necessario per combattere i contrabbandieri per impedire gli attraversamenti illegali nell’Unione europea”. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, al suo arrivo al Consiglio Ue Affari Interni.

La proposta di solidarietà sui migranti

La commissaria Ue agli Affari interni, Ylva Johansson ha invece parlato direttamente del patto di solidarietà: “Mi aspetto che il Consiglio approvi politicamente la proposta della presidenza sulla solidarietà nel Patto su migrazione e asilo e l’equilibrio tra solidarietà e responsabilità. Mi aspetto che il Consiglio concordi anche di iniziare il trilogo su quattro dossier del Patto”.

