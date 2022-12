Il governo ha ordinato la ripresa del lavoro insistendo sul fatto che potrebbero infliggere "profonde ferite" all'economia

Il governo della Corea del Sud ha esteso le ordinanze di ripresa del lavoro contro migliaia di autisti di camion merci in sciopero per questioni di tariffe, insistendo sul fatto che potrebbero infliggere “profonde ferite” all’economia se lo sciopero dovesse continuare. Gli ordini, inizialmente emessi per circa 2.500 camionisti del cemento la scorsa settimana, sono stati estesi a circa 6.000 autisti che trasportano acciaio e 4.500 che trasportano carburante e prodotti chimici. La polizia sta anche mettendo sotto controllo i sindacalisti che minacciano o disturbano i colleghi che scelgono di lavorare.

