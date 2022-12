Si indaga sulla dinamica dell'incidente

Un camion che trasportava un gruppo di soldati e un minibus si sono scontrati nel distretto di Shakhter, nella Repubblica popolare di Donetsk, in Ucraina ma sotto controllo russo. Lo riferiscono i servizi di emergenza locali, come riporta l’agenzia Tass. Almeno 16 persone sono morte nell’incidente, mentre sei sono rimaste ferite, tre di loro sono ora ricoverate in terapia intensiva. Si indaga sulla dinamica dell’incidente.

