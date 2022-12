Immagine_twitter

L'incidente ferroviario è avvenuto per tamponamento, le cause sono oggetto di indagine

Maxi incidente ferroviario vicino a Barcellona: due treni si sono scontrati questa mattina alla stazione di Montcada i Reixac. Ne dà notizia la protezione civile catalana. Nessuna persona è rimasta intrappolata nei convogli e i treni sono stati completamente evacuati, riferiscono i vigili del fuoco. Il bilancio è di 150 feriti lievi e 5 in condizioni meno gravi.

L’incidente ferroviario è avvenuto per tamponamento e a bassa velocità. Le cause sono oggetto di indagine, ha riferito Renfe in una nota. La Vanguardia riporta che questa mattina nella zona si è alzata una fitta nebbia che avrebbe potuto complicare la visibilità.

