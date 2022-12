Lo afferma il vice primo ministro russo, Alexander Novak. Tribunale di Mosca chiede arresto vicepremier Kiev

Dopo le polemiche legate al tetto europeo (price cap) di 60 euro al barile ai prezzi del petrolio trasportato via mare, introdotto dall’Occidente e non riconosciuto dal Cremlino a parlare nuovamente di ‘oro nero’ è il vice primo ministro russo, Alexander Novak.

“Il petrolio russo era e rimarrà richiesto. Le catene di fornitura cambieranno ma non c’è nessuna tragedia in questo” ha affermato il vice primo ministro russo come riportato da Ria Novosti.

Tribunale Mosca chiede arresto vicepremier Kiev

Gli investigatori del Servizio di sicurezza federale russo hanno chiesto al tribunale Lefortovo di Mosca di spiccare un mando di arresto in contumacia per la vice premier di Kiev, Irina Vereshchuk, e la vice ministra degli Esteri, Emine Dzhaparova. Le due sono accusate di aver violato l’integrità territoriale della Federazione Russa e sono state inserite nella lista dei ricercati internazionali. L’articolo per cui sono imputate comporta una pena fino a 10 anni di carcere.

