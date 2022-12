Proteste violente sono esplose a Salonicco, in Grecia, lunedì sera dopo il ferimento di un 16enne di origine rom da parte della polizia. 1500 persone sono scese nelle strade della città dando fuoco ad auto in sosta, rompendo vetrine e lanciando bombe carta verso le forze dell’ordine che hanno risposto con lacrimogeni. Il ragazzo sarebbe scappato in auto dopo aver fatto rifornimento a una stazione di benzina senza pagare. Un agente ha aperto il fuoco colpendo il giovane alla testa. Il 16enne è in gravi condizioni. L’agente è stato sospeso.

