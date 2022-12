Il commissario Ue all'Economia dopo l'Eurogruppo: "Se le misure esistenti sul caro energia vengono prorogate i disavanzi degli Stati potrebbero aumentare"

Paolo Gentiloni parla di energia e meccanismi Ue, dicendo che sono stati fatti progressi sulla riduzione della dipendenza dal gas russo. “Stiamo portando avanti con determinazione il dialogo con Washington sull’Inflation Reduction Act. E come ha sottolineato ieri la presidente von der Leyen, sullo sfondo della crescente concorrenza globale per gli investimenti in tecnologie pulite, stiamo riflettendo su come semplificare e adattare le nostre norme sugli aiuti di Stato e su come sviluppare e sostenere al meglio la nostra politica industriale europea comune”. Lo ha detto il commissario Ue all’Economia nella conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo. “Si prevede che la politica di bilancio dell’area dell’euro sarà sostanzialmente neutrale nel 2023, ma ciò dipenderà molto dal fatto che gli Stati membri ritirino o meno le misure relative all’energia come previsto. Se le misure esistenti vengono prorogate o ne vengono emanate di nuove, i disavanzi potrebbero aumentare notevolmente più del previsto”. Gentiloni ha parlato anche del ruolo degli Stati membri: “Ecco perché incoraggiamo gli Stati membri a migliorare l’orientamento di queste misure. Abbiamo raccomandato di sostituire le misure di prezzo a base ampia con un sistema di tariffazione dell’energia a due livelli efficiente in termini di costi che garantisca incentivi per il risparmio energetico”, ha aggiunto.

“L’unica soluzione duratura all’attuale è ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili importati dalla Russia. – ha detto – Qui stiamo facendo progressi significativi. La domanda di gas dell’Ue a novembre è stata ben al di sotto della media degli ultimi cinque anni e la diversificazione dei fornitori è ben avviata. E oggi entra in vigore il divieto di spedizioni marittime di greggio russo, insieme al price cap concordato nel fine settimana”.

