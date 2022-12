Hanno tutte buste con contenuto simile le cinque lettere contenenti materiale pirotecnico nel giro di una settimana

La Russia ha condannato “qualsiasi minaccia e atto terroristico, in particolare quelli che hanno come obiettivo le missioni diplomatiche”. La dichiarazione, pubblicata sul canale Telegram del ministero degli Esteri russo, fa riferimento all‘invio di pacchi esplosivi all’ambasciata ucraina in Spagna e ad alcune istituzioni spagnole.

Anche l’ambasciata russa a Madrid ha condannato l’invio di lettere esplosive all’ambasciata Ucraina a Madrid e alle istituzioni spagnole.

“Alla luce delle informazioni apparse sui media spagnoli in merito ai pacchi esplosivi inviati all’Ambasciata ucraina in Spagna e ad alcuni enti ufficiali spagnoli, dichiariamo che qualsiasi minaccia o atto terroristico, a maggior ragione se diretto contro una missione diplomatica, è totalmente condannabile”, ha affermato l’ambasciata in una nota.

