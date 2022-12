Si aggiunge ai 27 già aperti nelle province meridionali con l'obiettivo di sfruttare la crescita economica e lo sviluppo della regione e la sua apertura al resto del continente africano

La Repubblica del Guatemala ha aperto un consolato generale a Dakhla, rinnovando di fatto il suo sostegno alla sovranità del Marocco sul suo Sahara e sulla sua integrità territoriale.

La cerimonia è stata presieduta dal Ministro degli Affari Esteri del Guatemala, Mario Adolfo Búcaro Flores, e dal wali della regione di Dakhla-Oued Eddahab, governatore della provincia di Oued Eddahab, Lamine Benomar, alla presenza di numerosi funzionari eletti e consoli accreditati a Dakhla.

Si tratta del primo consolato di un Paese latinoamericano nelle province meridionali.

Questo consolato si aggiunge ai 27 già aperti nelle province meridionali, di cui 15 a Dakhla e 12 a Laayoune, con l’obiettivo di sfruttare la crescita economica e lo sviluppo della regione e la sua apertura al resto del continente africano. In effetti, il Marocco, soprattutto per quanto riguarda le province meridionali, è un ponte naturale per la cooperazione con l’Africa occidentale e il continente africano in generale.

Nel quadro delle eccellenti relazioni tra il Marocco e il Guatemala, la visita nel Regno di Mario Adolfo Búcaro Flores mira a rafforzare ulteriormente il solido partenariato tra i due Paesi, in conformità con gli Alti Orientamenti di Sua Maestà il Re Mohammed VI e di Sua Eccellenza il Presidente Alejandro Eduardo Giammattei Falla.

