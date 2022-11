Il nuovo proprietario del social aveva utilizzato un disegno dell'artista italiano per convincere Donald Trump a tornare sulla piattaforma

Elon Musk utilizza un disegno di Milo Manara per convincere l’ex presidente americano Donald Trump a tornare su Twitter. E il maestro italiano del fumetto non la prende benissimo. “Vorrei che Elon Musk fosse obbligato a twittare mille volte: Non userò mai più i disegni di Milo Manara senza permesso. Non userò mai più i disegni di Milo Manara senza permesso. Non userò mai più…”: così ha scritto l’artista sul suo profilo Facebook, aggiungendo: “Che ne dite se gli faccio causa, chiedendogli 44 miliardi di dollari di risarcimento? Così potrei ricomprare Twitter e ridarlo in gestione a qualcun altro!”.

Questo invece il tweet originale di Musk:

And lead us not into temptation … pic.twitter.com/8qNOXzwXS9 — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2022

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata