Il presidente ucraino e Olena Zelenska rendono omaggio ai cittadini morti durante le proteste dell'Euromaidan tra il 2013 e 2014

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la First Lady Olena Zelenska rendono omaggio ai “Cento Eroi Celesti” a Kiev per la commemorazione della Giornata della Libertà e della Dignità. L’ordine dei “Cento Eroi Celesti” è stato fondato nel 2014 per premiare il coraggio civile, il patriottismo, la difesa dei principi costituzionali di democrazia e dei diritti umani dei cittadini che hanno perso la vita durante le proteste dell’Euromaidan tra il 2013 e 2014.

