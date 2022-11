La parte ovest del Paese è in emergenza: terreni sommersi e case senza elettricità

(LaPresse) La zona ovest dell’Albania è in emergenza. Le piogge incessanti hanno inondato centinaia di ettari di terreno, interrotto le forniture di energia elettrica in alcune aree e costretto le famiglie ad evacuare. Il ministro della Difesa del Paese, Niko Peleshi ha affermato che, a causa delle forti ondate di pioggia nelle ultime 24 ore nel nord-ovest di Scutari e Lezha, almeno 500 ettari sono stati inondati e le strade sono state danneggiate. La polizia ha dichiarato che un’auto con tre persone a bordo è stata data per dispersa dopo essere stata travolta da un torrente d’acqua nel villaggio di Shkrel. Il personale di emergenza e l’esercito sono in stato di allerta. Si prevede che le piogge possano continuare anche lunedì.

