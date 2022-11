Il presidente: "Danni alla rete elettrica in 17 regioni"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che in 17 regioni dell’Ucraina c’è una situazione difficile con la fornitura di elettricità, specialmente a Odessa, Kiev, Vinnytsia e Ternopil. Zelensky ha detto che i pesanti combattimenti continuano nella regione del Donbass, dove giovedì sono stati respinti circa un centinaio di attacchi russi. “Tutti i nostri soldati che ricoprono posizioni nel Donbass sono dei veri eroi”, ha aggiunto. Zelensky ha menzionato una conversazione telefonica con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e lo ha ringraziato per i suoi sforzi per l’estensione dell’accordo sull’esportazione di grano. Ha aggiunto che i due hanno anche discusso di una nuova iniziativa umanitaria chiamata “Grano dall’Ucraina”, alla quale spera che la Turchia si unisca nella sua attuazione.

