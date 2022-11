Il sindaco Byron Brown ha esortato la popolazione a rimanere in casa

(LaPresse) Un divieto di circolazione rimane in vigore nella parte sud della città di Buffalo, dopo che una pericolosa tempesta di neve ha paralizzato parti dell’ovest e del nord di New York venerdì. Il sindaco Byron Brown ha esortato la popolazione a rimanere in casa, a eccezione dei viaggi di emergenza, a causa dell’intensità della tempesta. CREDIT ADAM RANDAZZO

