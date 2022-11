Nevicate peggiori previste a Buffalo, dove in alcuni punti potrebbero cadere fino a 1,2 metri di neve

I residenti della parte ovest di New York si sono svegliati con le strade coperte di neve, dopo che la governatrice Kathy Hochul ha dichiarato lo stato di emergenza in 11 contee. Le nevicate peggiori erano previste a Buffalo, dove il National Weather Service ha dichiarato che in alcuni punti potrebbero cadere fino a 1,2 metri di neve fino a domenica 20 novembre, con periodi di visibilità prossima allo zero.

