Mosca accusa: Kiev ha uccciso 10 prigionieri di guerra russi, "Zelensky ne risponderà"

A seguito degli attacchi missilistici da parte delle truppe russe, quasi la metà del sistema energetico ucraino è fuori uso. Lo ha affermato il primo ministro ucraino Denys Shmyhal in un briefing, come riporta Ukrinform. Shmyhal ha sottolineato che la Russia continua gli attacchi missilistici sulle infrastrutture critiche civili dell’Ucraina, privando la popolazione di luce, acqua, riscaldamento e comunicazioni durante l’inverno. “Solo lo scorso 15 novembre, la Russia ha lanciato circa 100 missili contro le città ucraine. Quasi la metà del nostro sistema energetico è disattivato”, ha aggiunto Shmyhal, sottolineando che in queste condizioni l’Ucraina ha bisogno di ulteriore sostegno da parte dei partner europei sia nel settore energetico, sia per ulteriori risorse finanziarie per l’acquisto di ulteriori volumi di gas.

Le accuse di Mosca

L’esercito ucraino ha deliberatamente ucciso 10 prigionieri di guerra russi, secondo quanto ritiene Mosca. Lo ha detto il ministero della Difesa russo, come riporta Ria Novosti. “L’assassinio intenzionale e metodico di più di dieci militari russi immobilizzati da parte dei fanatici delle forze armate ucraine con colpi diretti alla testa non può essere presentato come una ‘tragica eccezione’ sullo sfondo della presunta osservanza generale dei diritti dei prigionieri di guerra da parte del regime di Kiev”, afferma il rapporto del ministero della Difesa russo. Il dipartimento militare di Mosca ha sottolineato che “questo brutale omicidio non è il primo e nemmeno l’unico crimine di guerra” da parte dell’Ucraina, ma una “pratica comune nelle forze armate ucraine”, che è “attivamente sostenuta dal regime di Kiev” mentre “i suoi protettori occidentali non se ne accorgono”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i suoi “scagnozzi” dovranno rispondere di ogni prigioniero di guerra ucciso. Lo ha annunciato il ministero della Difesa della Federazione Russa, come riporta Tass. “Zelensky e i suoi scagnozzi dovranno rispondere davanti al tribunale della storia, ai popoli della Russia e dell’Ucraina, per tutti e per ogni prigioniero torturato e ucciso”, ha affermato il ministero in una nota. Mosca ha accusato oggi l’esercito di Kiev di aver ucciso deliberatamente 10 prigionieri di guerra russi.

