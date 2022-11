Lanciato un razzo Icbm verso le acque orientali di Pyongyang. Immediata la condanna da parte di Washington

Nuovo test di un missile intercontinentale da parte della Corea del Nord. Nella notte è stato lanciato un razzo Icbm verso le acque orientali di Pyongyang, ha annunciato l’esercito della Corea del Sud, prima di affermare che il missile è probabilmente sviluppato per poter arrivare a colpire fino agli Stati Uniti.

Immediata la condanna da parte di Washington. “Gli Stati Uniti condannano fermamente la Repubblica popolare democratica di Corea per il suo test su un missile balistico a lungo raggio”, recita una nota della Casa Bianca. “Il presidente è stato informato della situazione e lui e il suo team di sicurezza nazionale continueranno le strette consultazioni con alleati e partner, basandosi sull’incontro trilaterale del presidente di domenica con il primo ministro Kishida Fumio del Giappone e il presidente Yoon Suk Yeol della Repubblica di Corea, dove hanno deciso di creare legami trilaterali ancora più stretti per la sicurezza. Il vicepresidente si sta coordinando con gli alleati e partner nella regione durante la conferenza Apec a Bangkok, in Thailandia”.

