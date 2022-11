L'assalto dei manifestanti nella città di Khomein

A Khomein in Iran i dimostranti anti-regime hanno assaltato e incendiato la casa dove è nato l’ayatollah Khomeini, il padre spirituale della Rivoluzione islamica. L’abitazione è stata trasformata in un museo in onore della Guida Suprema

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata