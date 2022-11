Il capo dell'Eliseo nelle ultime ore ha sentito il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

(LaPresse) Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato a Bali dove parteciperà al G20. Sul summit pesa lo spettro della guerra in Ucraina ma ci sarà occasione anche per alcuni bilaterali. Nelle ultime ore il capo dell’Eliseo, protagonista del braccio di ferro con l’Italia sul tema migranti, ha sentito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. I due hanno sottolineato la grande importanza della relazione tra i due Paesi in ogni settore, sia in ambito bilaterale sia dell’Unione Europea.

