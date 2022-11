La via interessata è Istiklal Caddesi, una zona turistica della capitale turca

Una forte esplosione ha scosso il centro di Istanbul, in Turchia, provocando il ferimento di 11 persone. Probabilmente ci sono anche diversi morti, 4 secondo quanto riferiscono le autorità locali. La via interessata è Istiklal Caddesi, una via molto frequentata anche dai turisti. Sul posto ambulanze, camion dei pompieri e polizia. Ancora sconosciute le cause dell’accaduto.

