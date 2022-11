Il messaggio della premier in occasione della ricorrenza dell'abbattimento del muro di Berlino

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni conferma ancora una volta di stare dalla parte dell’Ucraina. “È una lotta per la libertà quella che sta portando avanti il popolo ucraino per difendere la propria Nazione da una brutale aggressione, così come il rispetto della libertà di ciascun popolo è il fondamento della pace internazionale” ha sottolineato la premier in occasione della ricorrenza dell’abbattimento del muro di Berlino.

L’abbattimento del #MurodiBerlino segna il tramonto del comunismo sovietico e, con esso, dei regimi totalitari che avevano dominato il Novecento. A 33 anni da quel #9novembre non dimentichiamo il valore della democrazia e della libertà, valori fondanti della nostra identità. pic.twitter.com/48ycWUgZr3 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 9, 2022

I regimi del Novecento “avevano conculcato quei valori e quei diritti fondamentali che sono diventati un patrimonio comune delle democrazie occidentali e che spesso oggi, erroneamente, tendiamo a dare per scontati. La forza e la solidità delle nostre democrazie è stata resa possibile proprio dalla fine di quei totalitarismi e dal sacrificio di tutte quelle persone che hanno lottato e combattuto permettendoci di vivere in un mondo libero” ha aggiunto la premier nel videomessaggio pubblicato sui suoi profili social.

