Vitali Klitschko: "I nostri nemici stanno facendo di tutto per garantire che la città sia priva di riscaldamento, elettricità e acqua"

(LaPresse) Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, avverte i residenti che quest’inverno dovranno prepararsi al peggio se la Russia continuerà a colpire le infrastrutture energetiche del Paese, il che significa che non si può escludere un blackout totale. “I nostri nemici stanno facendo di tutto per garantire che la città sia priva di riscaldamento, elettricità e acqua e, in generale, che tutti noi moriamo”, ha detto Klitschko durante un’intervista a un’emittente ucraina. “Il nostro futuro e quello del nostro Paese dipenderà da quanto saremo preparati alle diverse situazioni e da quanto sapremo resistere”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata