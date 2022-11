Il cancelliere tedesco durante un incontro della Spd a Berlino: "È un limite da non oltrepassare"

(LaPresse) Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è tornato a parlare del conflitto in Ucraina e della possibilità che si trasformi in un conflitto nucleare. “Non ci prendiamo in giro: la Russia è e rimane una grande potenza militare. E la Russia ha armi nucleari”, ha detto Scholz durante un incontro della Spd a Berlino in cui poi ha aggiunto: “Proprio per questo è molto, molto importante che diciamo, non è consentito, è inaccettabile usare armi nucleari in questo conflitto. Chiediamo alla Russia di affermare chiaramente che non lo farà. Sarebbe un limite da non oltrepassare”.

