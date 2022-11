Nelle immagini un'imbarcazione partita da Odessa dopo che Mosca è rientrata nell'accordo con Kiev

(LaPresse) Sette navi che trasportavano 290.000 tonnellate di prodotti agricoli sono salpate giovedì dai porti marittimi ucraini, dirette in Asia e in Europa. Il Ministero delle Infrastrutture ucraino ha pubblicato un filmato delle ispezioni in corso e della nave da carico Key Knight in partenza dal porto di Odessa. Secondo il ministero, la nave diretta verso la Cina era carica di 67.000 tonnellate di mais. Tra le navi salpate giovedì ce n’era una che trasportava 29.000 tonnellate di semi di girasole diretti in Oman. La partenza delle navi è avvenuta il giorno dopo che la Russia ha accettato di rientrare in un accordo di guerra che permette al grano ucraino e ad altri prodotti di base di essere spediti sui mercati mondiali.

