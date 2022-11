Il ministro degli Esteri russo in visita in Giordania: "Non c'è, però, ancora alcun risultato per la seconda parte del pacchetto proposto dall'Onu"

(LaPresse) Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov conferma che è ripresa l’attuazione dell’accordo con l’Ucraina per il trasporto del grano. “Non vediamo, però, ancora alcun risultato per quanto riguarda la seconda parte del pacchetto proposto dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che suggerisce la rimozione degli ostacoli all’esportazione di fertilizzanti e grano russo”, dice Lavrov, in visita in Giordania.

