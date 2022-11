Il ministro della Difesa russo ha parlato in una riunione congiunta con l'omologo della Bielorussia

“La situazione attuale è vantaggiosa per gli Stati Uniti che cercano di usarla per mantenere la leadership globale, ma l’obiettivo principale dell’Occidente collettivo è la distruzione dell’economia e del potenziale militare della Russia“. Lo ha detto il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu in una riunione congiunta con l’omologo della Bielorussia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata