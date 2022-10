Il numero dei morti è in vertiginoso aumento

Migliaia di persone in tutta Haiti hanno contratto il colera a causa di un’epidemia in rapida diffusione che sta mettendo a dura prova le risorse delle Ong e degli ospedali locali. Finora sono stati segnalati almeno 40 decessi e 1.700 casi sospetti. Il personale medico lotta per fornire assistenza nonostante la crisi economica e politica. Carburante, acqua e altre forniture di base stanno diventando sempre più scarse di giorno in giorno. Molti haitiani stanno morendo perché non sono in grado di raggiungere un ospedale in tempo a causa di un picco di violenza tra bande che rende pericoloso per le persone lasciare le loro comunità. Inoltre, la mancanza di carburante ha bloccato i trasporti pubblici, le stazioni di servizio e altre attività chiave.

