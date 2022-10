Il video della Tv di Stato russa accusa Kiev di aver bombardato la zona

(LaPresse) Un deposito di petrolio nella città di Shakhtarsk, occupata dai russi e situata nella regione ucraina di Donetsk, ha preso fuoco in seguito a un bombardamento. Lo riferiscono i media locali. Il capo amministrativo della città, nominato da Mosca, Vitaly Khotsenko, ha dichiarato all’agenzia di stampa statale russa Tass che 12 serbatoi di carburante sono stati danneggiati vicino alla stazione ferroviaria a causa dei bombardamenti delle truppe ucraine. La TV di Stato russa ha mostrato serbatoi ed edifici della stazione bruciati e binari ferroviari danneggiati. Il video è stato diffuso da Associated Press, che non ha potuto verificarne in modo indipendente l’autenticità.

