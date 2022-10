L'ex leader del Partito comunista cinese appare confuso e disorientato

Spunta un nuovo video su Hu Jintao: l’ex leader cinese è stato scortato fuori, nei giorni scorsi, dall’aula del congresso nazionale del Partito Comunista cinese. Molti hanno pensato che fosse stato allontanato su ordine del presidente Xi, una vera e propria epurazione in diretta, anche se Pechino parlava di un malore dell’anziano leader. Nelle nuove immagini, si vede Hu confuso e disorientato, dopo aver parlato con un funzionario del partito, Li Zhanshu. A quel punto il presidente e segretario generale del partito Xi Jinping, seduto alla destra di Hu, chiama un aiutante e sembra dirgli di portare via Hu. Hu parla brevemente con Xi, che annuisce in risposta, e dà una pacca sulla spalla al premier Li Keqiang, prima di lasciare l’aula nel silenzio generale. L’ex leader, 79 anni, sarebbe in cattive condizioni di salute.

