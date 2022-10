È un esemplare di Dinisia Excelsa alto 88,5 metri

Per la prima volta nella storia, un gruppo di ricercatori è riuscito a raggiungere l’albero più alto dell’Amazzonia brasiliana: l’esemplare di Dinisia Excelsa, alto 88,5 metri, è stato trovato dopo due anni di tentativi in seguito a un viaggio via fiume di 250 km e altri 20 km a piedi nella foresta. Si trova nella regione del fiume Yaru, tra gli stati di Pará e Amapá del Brasile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata