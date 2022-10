L'incidente è avvenuto a Delray Beach

Almeno quattro persone sono rimaste ferite dopo che un’autocisterna ribaltata ha preso fuoco sull’Interstate 95 a Delray Beach, in Florida. L’incidente ha costretto le autorità locali a chiudere il tratto autostradale in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i soccorritori. NO RE-SALE, RE-USE OR ARCHIVE

