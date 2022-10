Nel suo primo discorso da premier, Rishi Sunak ha promesso di "lavorare giorno e notte" per il successo del suo nuovo governo

Rishi Sunak ha ricevuto a Buckingham Palace l’invito a formare il nuovo governo da re Carlo: Sunak è quindi ufficialmente il nuovo premier britannico, è il terzo premier nell’arco di un anno e sarà il più giovane primo ministro degli ultimi due secoli di storia britannica.

Nel suo primo discorso da premier, Rishi Sunak ha promesso di “lavorare giorno e notte” per il successo del suo nuovo governo. Il neopremier conservatore si è detto “non scoraggiato” dalla pressione del suo incarico, assicurando che costituirà un esecutivo che rappresenterà “il meglio del mio partito”. “Insieme – ha aggiunto – possiamo ottenere cose incredibili”. In un passaggio del suo breve discorso, Sunak ha anche reso omaggio a Boris Johnson, affermando che sarà sempre grato all’ex premier per i suoi “incredibili traguardi” alla guida del governo.

Sunak: “Lavorerò giorno e notte”

Nel suo primo discorso da premier, Rishi Sunak ha promesso di “lavorare giorno e notte” per il successo del suo nuovo governo. Il neopremier conservatore si è detto “non scoraggiato” dalla pressione del suo incarico, assicurando che costituirà un esecutivo che rappresenterà “il meglio del mio partito”. “Insieme -ha aggiunto- possiamo ottenere cose incredibili”. In un passaggio del suo breve discorso, Sunak ha anche reso omaggio a Boris Johnson, affermando che sarà sempre grato all’ex premier per i suoi “incredibili traguardi” alla guida del governo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata