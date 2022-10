Il nuovo premier farà in seguito una dichiarazione a Downing Street

Scambio di consegne, stamattina, tra Liz Truss e Rishi Sunak. Dopo avere presieduto l’ultima riunione di governo, la premier uscente farà una breve dichiarazione a Downing Street, prima di recarsi a Buckingham Palace per incontrare re Carlo e rassegnare formalmente le dimissioni. Sunak si recherà a sua volta a Palazzo per la sua prima udienza col re, dal quale sarà invitato a formare il nuovo governo. Il nuovo premier farà in seguito una dichiarazione a Downing Street. L’attesa della stampa britannica è per l’annuncio dei componenti del nuovo esecutivo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata