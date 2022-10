Il presidente americano si rivolge al nuovo premier britannico

Joe Biden si congratula in un tweet con il nuovo premier britannico, Rishi Sunak. “Insieme, sono ansioso di aumentare la nostra cooperazione su temi cruciali per la sicurezza e la prosperità globali, compreso il nostro continuo e forte sostegno all’Ucraina”, afferma il presidente Usa.

Congratulations to Rishi Sunak on becoming Prime Minister of the United Kingdom.

Together, I look forward to enhancing our cooperation on issues critical to global security and prosperity, including continuing our strong support for Ukraine.

— President Biden (@POTUS) October 25, 2022