Foto dall'archivio, US Police

Anche l'assalitore è rimasto ucciso: Central Visual and Performing Arts High School di St. Louis

La polizia di St. Louis ha reso noto che tre persone sono morte dopo una sparatoria in una scuola superiore lunedì mattina. Il commissario di polizia Michael Sack ha detto nel corso di un briefing con la stampa che i tre morti sono un adulto, una ragazza e l’assalitore. La sparatoria subito dopo le 9:00 alla Central Visual and Performing Arts High School ha costretto gli studenti a barricare le porte e rannicchiarsi negli angoli delle aule, saltare dalle finestre o correre fuori dall’edificio in cerca di sicurezza. In pochi minuti, la scuola è stata circondata da dozzine di veicoli della polizia che hanno “fermato rapidamente” l’assalitore.

Le forze dell’ordine hanno aggiunto che l’assalitore è un ragazzo di circa 20 anni ma non hanno reso noto il suo nome e quello delle altre persone uccise. Il commissario Sack si è rifiutato di dire se la donna uccisa fosse un insegnante.

