Lo ha affermato il capo della direzione principale dell'intelligence Ucraina

Il ponte di Kerch non esisterà più quando la Crimea tornerà in Ucraina. Lo ha affermato il capo della direzione principale dell’intelligence Ucraina, Kyrylo Budanov, in un’intervista con Up, come riporta Unian. Il ponte di Crimea è stato gravemente danneggiato da un camion-bomba, ma Budanov ha preferito rinviare un commento sui dettagli in merito a cosa sia realmente accaduto. “Posso solo dire che il ponte di Crimea ha subito gravissime danni. Questo ponte è uno dei simboli del ‘mondo russo’. E questi sono tutti segni che indicano che questo regime non ne ha ancora per molto”, ha affermato Budanov, che ha poi definito “sciocchezze” le teorie secondo cui sarebbe stato personalmente coinvolto nell’attentato al ponte.

