Lo ha affermato il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak

Non ci sarà alcun negoziato con la Russia, e Mosca è destinata a rimanere isolata. Lo ha affermato il capo dell’ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak su Telegram, come riporta Ukrinform. “Lo sporco ricatto della Russia sembra molto primitivo. La sporca manipolazione sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, la sporca intimidazione sulla centrale nucleare di Kakhovskaya, lo sporco attacco terroristico contro i prigionieri di guerra ucraini a Olenivka, così come la guerra sporca contro la popolazione civile e il terrore dopo le sconfitte sul campo di battaglia… . Uno stato sporco che si chiama Russia con basi piuttosto primitive”, ha affermato Yermak, aggiungendo che “nessuno ha paura della Russia da molto tempo, perché sono deboli codardi che sognano negoziati per fermare il loro crollo”. “Il mondo intero lo vede. Non ci saranno negoziati. E tutto ciò che è sporco rimarrà con la Federazione Russa che finirà sicuramente isolata”, ha detto ancora Yermak.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata